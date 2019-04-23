Расходы на льготные лекарства в Оренбуржье почти вдвое превышают норматив

Оренбург, , 08:59 — REGNUM В Оренбургской области на обеспечение льготников необходимыми лекарствами в первом квартале 2019 года направлено 670,4 млн рублей. Аптечными организациями обслужено 646,7 тыс. рецептов, по которым отпущено 1,2 млн упаковок лекарственных препаратов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве.

Средняя сумма расходов на одного обратившегося льготника федерального регистра составила 4 353 рубля, что в 1,8 раза превышает установленный норматив затрат на лекарственные средства на одного гражданина (826,3 рубля в месяц; 2 478,9 рубля за квартал).

Стоит отметить, в конце 2018 года минздрав призывал льготников сделать выбор в пользу льготных лекарств место денег. Медики вели разъяснительную работу с населением. Врачи на приеме разъясняли, что для ответственного подхода к вопросу выбора необходимо учитывать не только состояние здоровья в данный момент, но и возможность его изменения. В перечень лекарственных средств, отпускаемых отдельным категориям граждан, включаются наиболее эффективные жизненно важные препараты, среди которых немало дорогостоящих, инновационных. В результате при амбулаторном лечении стало возможным получение льготной лекарственной помощи при отдельных заболеваниях, стоимость курсового лечения которых превышает 1 миллион рублей. Это несопоставимо с денежной компенсацией взамен льготы (826,3 рублей в месяц).

Добавим, по состоянию на сентябрь 2018 года в Оренбургской области 226 794 человек являлись льготниками федерального регистра.