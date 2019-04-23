Названа прибыль кредитно-финансовых учреждений Южной Кореи

Сеул, , 08:54 — REGNUM Чистая прибыль южнокорейских кредитно-финансовых учреждений, за исключением компаний по выдаче банковских карт, увеличилась на 1%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Службу финансового надзора.

Согласно опубликованным данным, в 2018 году чистая прибыль 97 кредитно-финансовых предприятий составила 1,94 трлн вон (~$1,7 млрд), что на 1% больше, чем годом ранее.

Процентные доходы предприятий увеличились на 13,6% до 636 млрд вон (~$557,47 млн).

Известно, что темпы роста чистой прибыли замедлились из-за увеличения финансирования и других расходов.

Общая сумма активов составила 143,5 трлн вон (~$125,78 млрд), что на 9,5% больше, чем в 2017 году. В частности бизнес-активы увеличились до 56 трлн вон (~$49,08 млрд), кредитные активы — до 68,9 трлн вон (~$60,39 млрд).

Уровень просроченной задолженности на конец прошлого года составил 1,92%, что на 0,05% больше, по сравнению с 2017 годом. Коэффициент достаточности капитала составил 16,3%.