Вторник, 23 Апреля 2019 года
08:55:09 МСК

Названа прибыль кредитно-финансовых учреждений Южной Кореи

Экономика

Прибыль предприятий увеличилась на 1%

Сеул, 23 апреля 2019, 08:54 — REGNUM  Чистая прибыль южнокорейских кредитно-финансовых учреждений, за исключением компаний по выдаче банковских карт, увеличилась на 1%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Службу финансового надзора.

Согласно опубликованным данным, в 2018 году чистая прибыль 97 кредитно-финансовых предприятий составила 1,94 трлн вон (~$1,7 млрд), что на 1% больше, чем годом ранее.

Процентные доходы предприятий увеличились на 13,6% до 636 млрд вон (~$557,47 млн).

Известно, что темпы роста чистой прибыли замедлились из-за увеличения финансирования и других расходов.

Общая сумма активов составила 143,5 трлн вон (~$125,78 млрд), что на 9,5% больше, чем в 2017 году. В частности бизнес-активы увеличились до 56 трлн вон (~$49,08 млрд), кредитные активы — до 68,9 трлн вон (~$60,39 млрд).

Уровень просроченной задолженности на конец прошлого года составил 1,92%, что на 0,05% больше, по сравнению с 2017 годом. Коэффициент достаточности капитала составил 16,3%.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Банковское дело
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить