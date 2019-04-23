Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов посетил Южно-Сахалинск

Южно-Сахалинск, , 08:38 — REGNUM Во вторник, 23 апреля 2019 года команда экспертов институтов развития во главе с председателем ВЭБ. РФ Игорем Шуваловым посетила Южно-Сахалинск. В составе представительной группы были руководители ДОМ. РФ, Фонда развития дальнего востока и КБ Стрелка. Представители институтов развития провели рабочую встречу с руководством Сахалинской области. Региональную делегацию возглавил временно исполняющий обязанности губернатора области Валерий Лимаренко.Соглашение о сотрудничестве в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» заключено между Правительством Сахалинской области, ДОМ. РФ и КБ Стрелка. По мнению Дениса Филиппова, заместителя генерального директора ДОМ. РФ, «комплексное благоустройство Южно-Сахалинска позволит по-новому выразить культурное наследие и историю региона, создать комфортные условия для людей, преобразовать привычное окружение, чтобы оно стало стимулом для развития экономики и социальной сферы. На многочисленных примерах реализации программы в российских регионах мы видим, как благоустройство способствует экономическому росту и появлению новых рабочих мест».