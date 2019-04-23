«Русгидро» будет направлять на дивиденды от 50% прибыли

Москва, , 08:35 — REGNUM Общая сумма, которую «Русгидро» будет направлять на выплату дивидендов в соответствии новым положением о дивидендной политике, составит не менее 50% от величины прибыли, представленной в консолидированной финансовой отчетности группы в соответствии с МСФО. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Вместе с тем совет директоров компании определил, что минимальный (пороговый) объем дивидендов будет высчитываться как среднее суммы дивидендов, выплаченных за предшествующие три года. Таким образом, подчёркивают на предприятии, будет гарантирован минимальный уровень выплат акционерам и улучшится инвестиционная привлекательность группы. Новое положение будет действовать три года.

Отмечается, что ранее порог был установлен на уровне 5%, однако в последние три года компания ежегодно направляла на дивиденды 50% от чистой прибыли, выплатив в совокупности более 46 млрд рублей.

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