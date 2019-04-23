Нур-Султан, , 08:28 — REGNUM

Активы страховых компаний Казахстана по состоянию на 1 апреля 2019 года составили 1,1 трлн тенге ($2,9 млрд), что на 16,9% больше, чем годом ранее. Об этом 23 апреля сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

На долю ценных бумаг приходится 594,5 млрд тенге ($1,56 млрд) или 53,8% от общего объема активов, на размещенные вклады — 209,6 млрд тенге ($555 млн) (18,9%), на активы перестрахования — 118,8 млрд тенге ($315 млн) (10,7%).

В число самых крупных страховых компаний Казахстана по объему активов входят компания «Евразия» — 270,2 млрд тенге ($716 млн), АО «Халык-Life» — 144,3 млрд тенге ($382 млн) и АО «Страховая компания Халык» — 130,9 млрд тенге ($347 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-февраля 2019 года объем страховых выплат в Казахстане составил 17,6 млрд тенге ($46,5 млн), что на 17,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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