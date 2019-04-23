Woori Financial Group и Kazakh Invest подписали соглашение о сотрудничестве

Сеул, , 08:19 — REGNUM Woori Financial Group подписала соглашение о деловом сотрудничестве с казахской компанией Kazakh Invest во время Корейско-казахстанского бизнес-форума. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

Известно, что в подписании документа приняли участие председатель Woori Financial Group Сон Тхэ Сын и ключевые фигуры Kazakh Invest.

Согласно подписанному соглашению, две организации создадут основы взаимного сотрудничества для оказания поддержки предприятиям, которые намерены продвигаться на рынках двух стран.

Kazakh Invest — государственное учреждение, созданное в 2017 году с целью экономического и социального развития Казахстана посредством привлечения зарубежных инвестиций.