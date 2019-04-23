Во Вьетнаме открылся центр ремонта российских вертолетных двигателей

Москва, , 08:12 — REGNUM Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) открыла во вьетнамском городе Вунгтау центр сервисного обслуживания и ремонта вертолетных двигателей производства «ОДК-Климов», сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

На базе центра будет выполняться ремонт двигателей типа ТВ3−117 и ВК-2500, преимущественно российскими специалистами. Поставка деталей и узлов будет осуществляться из России. В свою очередь, вьетнамская сторона предоставила вспомогательный персонал для сопровождения работ.

На предприятии успешно завершен пилотный ремонт первого двигателя. До конца апреля завершится ремонт еще четырёх двигателей, эксплуатируемых во Вьетнаме. По словам директора по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха» Виктора Кладова, в будущем российское предприятие расширит географию сотрудничества и начнёт оказывать услуги по ремонту и сервисному обслуживанию вертолетных двигателей в других странах Юго-Восточной Азии.

АО «ОДК-Климов» — один из ключевых российских разработчиков газотурбинных двигателей. Выполняет разработку, серийное производство и сервисное сопровождение газотурбинных двигателей для авиационной техники. Входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию.

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