Поступления от корпоративных подоходных налогов в Казахстане выросли на 19%

Астана, , 08:04 — REGNUM Юридические лица в Казахстане по итогам первого квартала заплатили в бюджет 468,5 млрд тенге корпоративных подоходных налогов, что на 19,1% больше, чем годом ранее. Об этом 23 апреля сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства финансов республики.

Отмечается, что удельный вес корпоративных подоходных налогов от общего объема налогов составил 22,7%. При расчетах не учитывались налоговые поступления от организаций нефтяного сектора.

Среди регионов Казахстана по этому показателю лидирует Алма-Ата — 129,3 млрд тенге ($343 млн), Нур-Султан — 100,3 млрд тенге ($266 млн), Западно-Казахстанская область — 48,9 млрд тенге ($130 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2019 года доходы государственного бюджета Казахстана составили 1,567 трлн тенге ($4,13 млрд), что на 20,6% больше, чем в январе-марте 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Доходы бюджета Казахстана в первом квартале выросли на 20%