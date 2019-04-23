Китайский автопроизводитель Changan потерял 90,5% прибыли в 2018 году

Пекин, , 07:57 — REGNUM Китайский автопроизводитель Chongqing Changan Automobile Co. отчитался о 90,5% падении чистой прибыли в 2018 году в связи с общим падением продаж, сообщает 22 апреля агентство Синьхуа.

В компании сообщили, что чистая прибыль упала до 680,7 млрд юаней ($101,4 млн) в 2018 году против 7,1 млрд юаней в 2017 году. За прошедший год доход упал на 17,1% в сравнении с 2017 годом и составил 66,3 млрд юаней. Автомобильные продажи в общей сложности составили 2,14 млн единиц в 2018 году, что на четверть меньше 2,87 млн штук, проданных в 2017 году.

Отметим, что китайский автомобильный рынок продолжил падение в период с января по март 2019 года, в результате чего продажи снизились на 11,3% в сравнении с тем же периодом 2018 года до 6,37 млн проданных автомобилей, если верить информации Китайской ассоциации автопроизводителей.

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