Мобильный пункт управления связью принял участие в учениях МЧС

Москва, , 07:55 — REGNUM Разработанный российскими специалистами мобильный пункт управления связью принял участие во Всероссийских командно-штабных учениях МЧС России в Ставрополье, сообщила пресс-служба холдинга «Росэлектроника».

"В ходе учений в пункте обрабатывалась и хранилась информация по ликвидации ЧС, а также осуществлялся обмен данными с внешними абонентами», — говорится в сообщении.

Разработка принадлежит специалистам НПП «Рубин» (входит в «Росэлектронику»). Созданный на базе автомобиля «Камаз» автономный пункт связи способен получать, обрабатывать, хранить и отображать информацию. Он обеспечивает доступ к каналам спутникового телевидения, телефонную связь.

В «Роэлектронике» отметили, что длительность автономной работы оборудования может продолжаться без перерыва до 40 минут. В настоящее время аналогичные пункты связи успешно эксплуатируются в российских силовых министерствах и ведомствах, а также правительстве Санкт-Петербурга.

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