Вторник, 23 Апреля 2019 года
12:23:49 МСК

Опубликован график отключения горячей воды в Москве

Экономика

Отключение начнется с 13 мая

Москва, 23 апреля 2019, 07:52 — REGNUM  Определены сроки отключения горячей воды в Москве. Информационный сервис о сроках профилактических работ на сетях запустила Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК), сообщается на сайте компании.

Для того чтобы узнать дату начала работ и сроки их проведения в здании, необходимо написать название улицы и номер дома в поисковой строке.

Профилактические работы на тепловых сетях начнутся 13 мая и завершатся в конце августа.

В МОЭК отметили, что продолжительность отключений горячей воды в Москве не превышает 10 дней.

Ранее на эту тему: Отключение горячей воды в Москве начнется после майских праздников

Как сообщалоИА REGNUM, 2018 году график летних профилактических работ на сетях горячего водоснабжения в Москве в будет скорректирован в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу.

Читайте также: График отключения горячей воды в Москве скорректируют в связи с ЧМ-2018

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отопительный сезон
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить