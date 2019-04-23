Опубликован график отключения горячей воды в Москве

Москва, 23 апреля 2019, 07:52 — REGNUM Определены сроки отключения горячей воды в Москве. Информационный сервис о сроках профилактических работ на сетях запустила Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК), сообщается на сайте компании.
Для того чтобы узнать дату начала работ и сроки их проведения в здании, необходимо написать название улицы и номер дома в поисковой строке.
Профилактические работы на тепловых сетях начнутся 13 мая и завершатся в конце августа.
В МОЭК отметили, что продолжительность отключений горячей воды в Москве не превышает 10 дней.
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Как сообщалоИА REGNUM, 2018 году график летних профилактических работ на сетях горячего водоснабжения в Москве в будет скорректирован в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу.
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