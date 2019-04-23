На инфраструктуру новосибирского ПЛП центр выделил ещё 45,8 млн рублей

Новосибирск, , 07:50 — REGNUM Очередной транш межбюджетных трансфертов из федерального бюджета перечислен Новосибирской области — на возмещение ранее понесённых затрат по созданию инженерно-транспортной инфраструктуры Промышленно-логистического парка регион получил 45,83 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как отмечается на инвестиционном портала Новосибирской области, в рамках реализации постановления правительства РФ, с 2016 года в качестве возмещения ранее понесённых затрат на инженерно-транспортную инфраструктуру ПЛП и Биотехнопарка в наукограде Кольцово в бюджет Новосибирской области удалось привлечь более 770 млн рублей. В правительстве рассматривается проект изменений в постановление, предусматривающий продление периода возмещения субъектам РФ понесённых затрат по созданию индустриальных парков — с трех до пяти лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM А, по данным на октябрь 2018 года, суммарные налоговые платежи 25 резидентов новосибирских ПЛП и БТП в консолидированный бюджет региона составили более 700 млн рублей.

Летом 2013 года Контрольно-счетная палата Новосибирской области по результатам аудиторской проверки сообщала, что при реализации проекта ПЛП были допущены нарушения: затраты на создание объектов парка значительно уступали объёму выделенных на это средств, а большинство построенных объектов не были введены в эксплуатацию вовремя и т.д.

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