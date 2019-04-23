Производство легированной стали в Казахстане сократилось на 32%

Астана, , 07:48 — REGNUM Производство нерафинированной стали в Казахстане по итогам первого квартала 2019 года составило 1,1 млн тонн, что на 2,7% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 23 апреля сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на комитет по статистике министерства национальной экономики республики.

Более 85% производства нерафинированной стали обеспечивает Карагандинская область. Однако и в этом регионе производство стали сократилось на 3,7%.

За отчетный период выпуск плоского проката уменьшился на 48%, легированной стали — на 32%, нелегированной стали — на 2,7%. Производство стержней и прутков из нелегированной стали выросло на 34,3%, ребристых листов — на 13,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года на крупнейшем металлургическом заводе Казахстана «АрселорМитталл Темиртау» произошла авария, которая существенно повлияла на производительность завода.

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