ВРП китайской провинции Гуандун вырос на 6,6% за I квартал 2019 года

Гуанчжоу, Китай, , 07:43 — REGNUM Внутренний региональный продукт китайской провинции Гуандун, которая считается производственным центром Поднебесной, вырос на 6,6% за первый квартал 2019 года, сообщает 22 апреля агентство Синьхуа.

ВРП региона за первый квартал 2019 года достиг 2,39 трлн юаней ($356 млрд), сообщили в местном бюро статистики. Также в бюро отметили умеренный рост в реальном секторе экономики провинции в целом.

При этом новая экономика стала практически драйвером экономического роста Гуандуна. В так называемую «новую экономику» входит современное производство и высокотехнологическое производство. За первый квартал этот сектор взлетел на 7% в сравнении с тем же периодом 2018 года, составив четверть всего ВРП региона.

Провинция Гуандун, являясь локомотивом развития экономики Китая в целом в 2018 году продемонстрировала 6,8% роста ВРП до объема 9,73 трлн юаней. В текущем году власти региона запланировали рост в уровне от 6 до 6,5%.

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