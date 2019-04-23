Компания «Рамада» планирует построить еще два отеля в южнокорейском Мунгёне

Мунгён, Южная Корея, , 07:35 — REGNUM Сеть отелей «Рамада» расширяет свои границы в южнокорейском городе Мунгён (провинция Кёнсан-Пукто). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, мэрия провинции Кёнсан-Пукто, администрация города Мунгён и представители сети отелей «Рамада» подписали меморандум о взаимопонимании для привлечения инвестиций в строительство отеля.

Компания «Рамада» планирует построить в городе еще два отеля, которые будут находиться в непосредственной близости от действующего 5-этажного отеля сети Ramada Resort by Wyndham Mungyeong Saejae.

Известно, что второй отель будет иметь 64 номера, третий — 105 номеров. Строительство планируется завершить к 2021 году, а стоимость строительных работ составит 82,2 млрд вон (~$72,05 млн).

Благодаря расширению сети общая вместимость отеля составит 240 номеров. Кроме этого, в распоряжении отеля также будут находиться два банкетных зала вместимостью 300 и 500 человек, два конференц-зала, сауна и бассейн.

«Рамада» — это сеть отелей, которой владеет и управляет американская компания Wyndham Worldwide.