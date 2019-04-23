Рубль «нацелен взять» отметку 63,50

Москва, , 07:05 — REGNUM Торги по рублевым парам 22 апреля завершились снижением. Новую неделю рубль начал с резкого укрепления к иностранным валютам на фоне взлета нефтяных котировок на 3,5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Цена на нефть сорта Brent обновила максимумы ноября 2018 года. Нефть подорожала на решении США не продлевать разрешения на экспорт иранской нефти.

Пара доллар/рубль сформировала минимум на уровне 63,73 руб. По итогам дня курс доллара снизился на 0,36%, до 63,82 руб., курс евро — на 0,31%, до 71,82 руб., курс фунта — на 0,53%, до 82,86руб. Активность трейдеров на глобальном валютном рынке и торговые объемы были низкими из-за продолжающихся в ряде стран пасхальных каникул, поэтому покупателям рубля никто не мешал.

Сегодня, 23 апреля, Brent торгуется в плюсе на 0,31%. Внешний фон для рубля остается позитивным. Высокие цены на нефть, спрос на ОФЗ, а также налоговый период создают условия для укрепления рубля до 63,50 руб. Пик налоговых платежей приходится на 25 апреля, когда будет уплачиваться НДПИ, НДС и акцизы.

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