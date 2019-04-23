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Ямальцы в связи с «мусорной» реформой переплатили за жилищные услуги

Экономика

На общую сумму 222,6 тыс. рублей

Салехард, 23 апреля 2019, 07:00 — REGNUM  С переходом на новую систему обращения с отходами жители Ямала переплатили за содержание и ремонт жилья. К таким выводам пришла прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа после проверок, которые прошли по всему региону, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

На территории автономного округа, как и по всей стране, с 1 января 2019 года введена «мусорная» реформа, согласно которой услуга по сбору и вывозу твёрдых коммунальных отходов (ТКО) переведена из статуса «жилищной» в статус «коммунальной». В этой связи услуга сбора и вывоза ТКО подлежала исключению из состава платы за содержание и ремонт жилья.

Однако в ходе проверки прокуратурой Салехарда установлено, что ООО «Ямалкомэнерго» в январе 2019 года незаконно начислило жильцам 11 многоквартирных домов плату за жилищные услуги с учетом затрат на сбор и вывоз ТКО (2,37 руб/кв.м) по обслуживаемым домам общей площадью 43 573,2 кв.м.

Аналогичные неправомерные взимания управляющими компаниями с граждан платы за сбор и вывоз ТКО, выявлены прокурорами городов Новый Уренгой, Ноябрьска, Пуровского и Надымского районов.

Прокурорами городов и районов ЯНАО внесено 12 представлений директорам управляющих компаний, по результатам рассмотрения которых ямальцам сделали перерасчет платы за жилищные услуги на общую сумму 222,6 тыс. рублей.

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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