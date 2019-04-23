Удмуртия за год планирует сократить госдолг еще почти на 1 млрд рублей

Ижевск, , 00:05 — REGNUM Удмуртия в течение 2019 года планируется сократить государственный долг на 971 млн рублей. Об этом заявил на сессии Госсовета республики глава региона Александр Бречалов.

«Государственный долг на 1 января 2019 года составил 47,014 млрд рублей. За год нам удалось сократить госдолг на 1,926 млрд рублей», — констатировал Бречалов.

Он уточнил, что если план удастся осуществить, то к 1 января 2020 года объем долговых обязательств республики не превысит 46,043 млрд рублей.

Глава Удмуртии добавил, что также сокращаются и расходы на обслуживание госдолга. Так, в 2018 году расходы по госдолгу составили 2,269 млрд рублей, что на 1,046 млрд меньше, чем в предыдущем году.

«Значительная экономия на обслуживании госдолга достигнута за счет досрочного погашения и рефинансирования кредитов под более низкую процентную ставку с 9,2% до 7,66%. Кроме того, добиться экономии удалось благодаря использованию краткосрочных бюджетных кредитов федерального казначейства и замещению «дорогих» банковских кредитов бюджетными кредитами из федерального», — пояснил Бречалов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в январе 2019 года глава региона Александр Бречалов при подведении итогов своей работы отмечал, что при его назначении госдолг был «равен практически доходной части» и «республика находилась в критическом состоянии с точки зрения бюджета». Впервые за десять лет рост госдолг, по словам Бречалова, был остановлен.

Государственный долг республики за февраль 2019 года сократился на 200 млн рублей, составив на начало марта 50,314 млрд рублей.