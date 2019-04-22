Фондовый рынок США «осторожничает» перед отчетами Boeing, Amazon и Facebook

Нью-Йорк, США, , 23:54 — REGNUM Фондовый рынок США завершает торги разнонаправленно, с небольшим изменением основных индексов, 22 апреля передает агентство Reuters.

К окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones снизился на 48,49 пункта (0,18%), до 26 511,05 пункта, индекс S&P 500 вырос на 2,94 пункта (0,10%), до 2907,97 пункта, индекс Nasdaq вырос на 17,21 пункта (0,22%), до 8015,27 пункта.

Инвесторы «осторожничают» перед отчетами о прибыли крупнейших компаний, в том числе Boeing, Amazon и Facebook, публикация которых ожидается до 26 апреля.

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