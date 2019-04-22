Премьер-министр Татарии о ВСМ: продолжаем работать над проектом

Казань, , 23:35 — REGNUM В Татарии продолжат работать над проектом строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Казань. Об этом заявил премьер-министр республики Алексей Песошин.

Он отметил, что по проекту прорабатываются различные решения. При этом окончательно принятого решения пока нет.

«Высказываются мнения относительно нужности, эффективности и так далее. Мы как работали, так и продолжаем работать над тем же самым проектом», — цитирует премьера «Татар-информ».

ИА REGNUM напоминает, о том, что президент РФ Владимир Путин поставил под сомнение целесообразность проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань, ранее сообщила газета «Коммерсатъ». По данным издания, этот вопрос обсуждался на встрече президента РФ с профильным вице-премьером Максимом Акимовым, которая состоялась на текущей неделе. Было заявлено, что российский лидер не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Железнодорожный — Гороховец и склоняется к необходимости создания альтернативной платной автодороги до столицы Татарии, за строительство которой выступил Минфин РФ.

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию. По его словам, существуют разные варианты, в настоящее время они находятся на стадии проработки, поэтому говорить, что «тот или иной вариант полностью отвергнут в пользу иного, неверно».

В начале апреля Главгосэкпертиза одобрила проекты двух этапов строительства ВСМ в Нижегородской области.