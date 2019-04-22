Лондон, , 23:05 — REGNUM

Нефть торгуется вблизи рекордных значений года, установленных ранее в ходе сессии, 22 апреля передает агентство Reuters.

Нефть abnews.ru

Нефть марки Brent выросла на $2,14 (2,99%) и установилась на уровне $74,11 за баррель. Нефть WTI подорожала на $1,67 (2,61%) до $65,74 за баррель.

К росту нефтяных цен привели заявления США о готовности к полной блокаде иранского нефтяного экспорта с 1 мая 2019 года.

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