Поставщик «золотого» песка для «Ростов-Арены» оказался в должниках

Ростов-на-Дону, , 22:33 — REGNUM Дело о «золотом» песке для «Ростов-Арены» обрастает новыми фактами. Так, компания-поставщик АО «Донтрансгидромеханизация» задолжала городским властям более 30 млн рублей. Эту сумму через арбитражный суд требует вернуть департамент имущественно-земельных отношений города.

Как выясняется, компания задолжала муниципалитету арендную плату за пользование участком, на котором добывался песок для стадиона, пишет «Коммерсант».

ИА REGNUM напоминает, что поставка песка для «Ростов-Арены» стала роковой не только для учредителя и гендиректора компании, но и для бывшего министра строительства, территориального развития и архитектуры Ростовской области Николая Безуглова. Экс-чиновник стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий и помещён по арест до конца мая. При этом он выразил готовность сотрудничать со следствием.

Также ряд СМИ сообщил, что в отношении ещё одного чиновника облправительства проводится проверка. В поле зрения правоохранителей якобы попал заместитель донского губернатораСергей Сидаш. Эта информация пока не подтверждена.

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