Понедельник, 22 Апреля 2019 года
22:35:16 МСК

Поставщик «золотого» песка для «Ростов-Арены» оказался в должниках

Экономика

Власти требуют от компании 30 млн рублей

Ростов-на-Дону, 22 апреля 2019, 22:33 — REGNUM  Дело о «золотом» песке для «Ростов-Арены» обрастает новыми фактами. Так, компания-поставщик АО «Донтрансгидромеханизация» задолжала городским властям более 30 млн рублей. Эту сумму через арбитражный суд требует вернуть департамент имущественно-земельных отношений города.

Как выясняется, компания задолжала муниципалитету арендную плату за пользование участком, на котором добывался песок для стадиона, пишет «Коммерсант».

ИА REGNUM напоминает, что поставка песка для «Ростов-Арены» стала роковой не только для учредителя и гендиректора компании, но и для бывшего министра строительства, территориального развития и архитектуры Ростовской области Николая Безуглова. Экс-чиновник стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий и помещён по арест до конца мая. При этом он выразил готовность сотрудничать со следствием.

Также ряд СМИ сообщил, что в отношении ещё одного чиновника облправительства проводится проверка. В поле зрения правоохранителей якобы попал заместитель донского губернатораСергей Сидаш. Эта информация пока не подтверждена.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-глава ростовского минстроя готов сотрудничать со следствием

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судебная система
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить