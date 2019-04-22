Тамбовский губернатор высоко оценил систему госзакупок в регионе

Тамбов, , 21:33 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на своей еженедельной планерке проанализировал и высоко оценил действующую в регионе систему госзакупок, которая подтвердила свою эффективность по итогам 2018 года, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Александр Никитин дал высокую оценку выстроенной системе региональных контрактных отношений, где сформирован единый методологический подход к осуществлению закупок и из года в год повышается эффективность использования бюджетных средств при госзакупках. Суммарная цена контрактов по закупкам в 2018 году составила почти 12,4 млрд рублей. Прямая экономия, образовавшаяся в результате закупочных процедур, — около 1 млрд рублей (7,2%). А торги на платформе «Регионального центра по организации закупок» привели к экономии 18% бюджетных средств. Более 99% проведенных в отчетном периоде закупочных процедур осуществлено в электронной форме.

В количественном и стоимостном выражении значительную долю в общем объеме закупок составляют лекарственные препараты, изделия и оборудование медицинского назначения, строительство, ремонт и реконструкция объектов социальной, дорожной и инженерной инфраструктуры, продукты питания, ГСМ.

Система госзакупок постоянно совершенствуется. По информации председателя комитета государственного заказа области Владимира Громова, во втором квартале этого года для закупок малого объема (до 100 и 400 тыс. рублей) будет бесплатно доступен «Магазин малых закупок», который в настоящий момент тестируется на базе ГИС «Закупки».

В течение года тамбовские поставщики активно пользуются московским порталом поставщиков. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было заключено в мае 2018 года между администрацией области и правительством Москвы. Региональный продукт «Магазин малых закупок» будет интегрирован с этим столичным ресурсом.

Деятельность комитета государственного заказа Тамбовской области в 2018 году получила высокую оценку на федеральном и областном уровнях. Опыт его работы вошел в «Белую книгу закупок» Центра стратегических разработок, где представлены лучшие практики шестнадцати регионов страны.

В «Белой книге закупок» учтен опыт Тамбовской области по формированию централизованной системы контрактных отношений, объединяющей областной и муниципальный уровень заказчиков. Создание такой системы в регионе началось в 2016 году по инициативе главы администрации области Александра Никитина.

В ходе совещания губернатор поручил комитету госзаказа области организовать учебу для специалистов в сфере закупок по законодательным нововведениям и навыкам работы в «Магазине малых закупок».