Экспорт нефти из Нигерии упал на 8% после пожара на нефтепроводе

Абуджа, 22 апреля 2019, 21:31 — REGNUM Нигерийская нефтяная компания Aiteo Oil Exploration and Production заявила о «форс-мажорном» закрытии магистрального нефтепровода Nembe Creek, 22 апреля передает агентство Associated Press.
Нефтепровод закрыт после пожара. По сообщению компании, пожар мог произойти в результате «незаконного вторжения третьей стороны».
Закрытие нефтепровода Nembe Creek мощностью 150 тыс. баррелей в сутки сократит нефтяной экспорт Нигерии примерно на 8%.
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