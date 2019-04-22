2,5 млрд рублей субсидий на авиаперелеты в ДФО доведены до авиакомпаний

Москва, , 20:39 — REGNUM Из Резервного фонда Правительства Российской Федерации дополнительно выделено более 2,5 млрд рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении. Выделенные средства доведены до авиакомпаний, сообщается на официальном сайте Министерства РФ по развитию Дальнего Востока.

В понедельник, 22 апреля, авиакомпания «Аэрофлот» возобновила продажу билетов по субсидируемым тарифам на рейсы в города Дальнего Востока. Ранее авиакомпания прекратила перевозки по субсидируемым направлениям, так как средства госбюджета по этим программам полностью освоены. Таким образом, с сегодняшнего дня приобрести льготные авиабилеты можно на рейсы всех участвующих в программе авиакомпаний.

Средства распределены между регионами следующим образом: более 587 млн рублей получил Приморский край, более 452 млн рублей — Хабаровский край, 250 млн рублей — Забайкальский край, 312 млн рублей — Республика Саха (Якутия), почти 180 млн рублей — Республика Бурятия, более 274 млн рублей — Амурская область, более 174 млн — Сахалинская область, почти 245 млн рублей — Камчатский край, более 172 млн рублей — Магаданская область, более 59 млн рублей — Чукотский автономный округ.

Стоит отметить, в 2018 году по инициативе Министерства по развитию Дальнего Востока был принят ряд мер по поддержке доступности воздушных перевозок на Дальний Восток в центральную часть страны и в обратном направлении. Так, в ноябре прошлого года внесены изменения в программу субсидирования авиаперелётов: она стала действовать круглый год, в программу вошли 64 маршрута, то есть всего их стало 134, право на льготные билеты предоставлено многодетным семьям.

Таким образом, теперь воспользоваться субсидируемыми перевозками в экономическом классе могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет); инвалиды I группы любого возраста; инвалиды с детства II и III группы; сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида, а также люди, имеющие удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

В текущем году на выплаты авиакомпаниям субсидий из федерального бюджета было выделено 3,8 млрд рублей, из которых 2,8 млрд рублей предназначены на субсидирование полетов по дальневосточным направлениям. Ранее с предложением о выделении дополнительного финансирования на льготные авиаперевозки выступали Министерство по развитию Дальнего Востока России и Министерство транспорта России. С учетом дополнительных средств на программу субсидирования перелётов на Дальний Восток в 2019 году уже выделено почти на 2,4 млрд больше, чем за прошедши год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев также поручил выделить в 2019 году на субсидирование авиаперевозок с Дальнего Востока и в обратном направлении дополнительные бюджетные ассигнования в размере 2,7 млрд рублей при корректировке федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы.

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