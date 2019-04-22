Понедельник, 22 Апреля 2019 года
22:32:20 МСК

Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии

Экономика

Яблоки неизвестного происхождения пытались тайно провести в Россию вместе с партией картофеля

Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии
Lumpytrout
Яблоки

Москва, 22 апреля 2019, 20:27 — REGNUM  Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется, 19 апреля при проведении контрольно-надзорных мероприятий на фитосанитарном контрольном посту «Долосцы» в Псковской области было установлено, что вместе с 5 тоннами картофеля урожая 2018 года, произведённого в Гродненской области, в автомобиле находились свежие яблоки в количестве 4 тонн.

«Яблоки в обезличенных чёрных коробках ввозились в Россию без фитосанитарных сертификатов, заваленные мешками с картофелем, на который имелся фитосанитарный сертификат, выданный главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Белоруссии», — говорится в сообщении.

В Россельхознадзоре напомнили, что ввоз в Россию яблок с территории Белоруссии временно ограничен с 12 апреля в целях предотвращения незаконного реэкспорта продукции из третьих стран.

В ведомстве считают, что очередной выявленный факт контрабанды «в очередной раз свидетельствует об отсутствии должного контроля со стороны фитосанитарной службы Белоруссии за сертификацией продукции, производимой белорусскими предприятиями».

Сообщается, что 4 тонны незаконно ввезенных на территорию России яблок были уничтожены, нарушитель привлечён к административной ответственности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Контрабанда продовольствия из Белоруссии в Россию
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить