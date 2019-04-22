В Тамбовской области открылась новая молочно-товарная ферма на 406 коров

Тамбов, , 20:25 — REGNUM В Знаменском районе Тамбовской области сегодня, 22 апреля, на базе ООО «Золотая нива» состоялось открытие новой молочно-товарной фермы стоимостью более 100 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Ферма на 406 коров построена с применением современных технологий. Здесь налажена работа кормоцеха с линией раздачи корма с компьютеризированной системой управления. Также завершено строительство помещения для выращивания молодняка.

В торжественном мероприятии принял участие глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. Осмотрев ферму, губернатор заметил, что этот проект доступен для реализации во всех районах области за счет своей недорогой стоимости — чуть более 100 млн. рублей и применяемым современным технологиям.

«Руководитель предприятия адаптировал зарубежный опыт ведения такого хозяйства к тамбовским условиям, — отметил глава региона. — Здесь соединены современные технологии, научный подход и хозяйственность руководителя. Все это способствует высокой производительности. Пример этого успешного опыта нужно тиражировать».

На такую работу Александр Никитин нацелил глав всех районов.

На сегодняшний день в Тамбовской области в сфере молочного скотоводства работают 38 сельхозорганизаций и более 160 крестьянских (фермерских) хозяйств. Положительный результат в производстве молока в сельхозорганизациях достигается за счет роста продуктивности животных, обновления стада, улучшения кормовой базы, внедрения современных технологий содержания животных, строительства новых и реконструкции старых молочно-товарных ферм.

На развитии молочной отрасли в регионе глава администрации Тамбовской области Александр Никитин делает особый акцент. Цель — в течение нескольких лет решить задачу по 100-процентной самообеспеченности населения области молочной продукцией.

Большую роль в развитии молочного животноводства играет государственная поддержка. Так, в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013−2020 годы производители молока могут рассчитывать на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, а также на приобретение племенного скота молочного направления. Предоставляются животноводам и субсидии из расчета на один килограмм реализованного молока. В текущем году также предусмотрена субсидия на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию производства.

По итогам первого квартала 2019 года в Тамбовской области в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах наблюдается положительная динамика в производстве молока. Так, сельхозпредприятия произвели 17,1 тыс. тонн молока, что составляет 100,5% к аналогичному периоду прошлого года. КФХ произвели 5,9 тыс. тонн молока, что составляет 102,1% к прошлому периоду.