ОПЕК «почти наверняка» увеличит добычу нефти — JBC Energy

Вена, , 19:00 — REGNUM По мнению аналитиков нефтяного рынка, Саудовская Аравия и страны ОПЕК будут «компенсировать» дефицит глобального рынка после ужесточения санкций США против Ирана, 22 апреля передает агентство Reuters.

«Почти наверняка дополнительные объемы из Саудовской Аравии уже в мае вернутся на рынок», — говорится в сообщении JBC Energy.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США заявили о намерении с мая ввести полный запрет на импорт иранской нефти. Заявление подняло цены на нефть более чем на 3%.

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