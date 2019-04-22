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ОПЕК «почти наверняка» увеличит добычу нефти — JBC Energy

Экономика

«Почти наверняка дополнительные объемы из Саудовской Аравии уже в мае вернутся на рынок»

ОПЕК «почти наверняка» увеличит добычу нефти — JBC Energy
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Нефть

Вена, 22 апреля 2019, 19:00 — REGNUM  По мнению аналитиков нефтяного рынка, Саудовская Аравия и страны ОПЕК будут «компенсировать» дефицит глобального рынка после ужесточения санкций США против Ирана, 22 апреля передает агентство Reuters.

«Почти наверняка дополнительные объемы из Саудовской Аравии уже в мае вернутся на рынок», — говорится в сообщении JBC Energy.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США заявили о намерении с мая ввести полный запрет на импорт иранской нефти. Заявление подняло цены на нефть более чем на 3%.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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