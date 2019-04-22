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Эвакуацию автомобилей в Севастополе отдают на откуп частникам

Экономика

Правительство города уже утвердило соответствующее постановление

Эвакуацию автомобилей в Севастополе отдают на откуп частникам
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Севастополь, 22 апреля 2019, 17:50 — REGNUM  Работа по эвакуации незаконно припаркованных машин в Севастополе больше не будет сферой монополии государственного унитарного предприятия «Севастопольский автодор», теперь на этом рынке смогут работать и частные предприятия. Соответствующее постановление 22 апреля утвердило правительство города.

«В настоящее время единственное, кто занимается эвакуацией — ГБУ «Севастопольский автодор». Принятие данного постановления позволит нам привлекать к данной деятельности — как перемещение автомобилей, так и хранение — иные организации», — заявил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году вступил в силу приказ департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, согласно которому в городе снизили допустимую скорость до 40 км/ч, а на серпантинах до 20 км/ч. Такое решение шокировало местных автолюбителей, многие из которых уверены, что власти специально осложняют ситуацию на дорогах города, превращая эту сферу в прибыльный бизнес.

В 2018 году «Севастопольский автодор» получил более 80 млн рублей на приобретение десяти эвакуаторов, которые позже было решено сдавать в аренду.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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