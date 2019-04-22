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Платные парковки и Роскомнадзор довели воронежского чиновника до суда

Экономика

Чиновнику, выписавшему штраф за неоплаченную парковку воронежской автолюбительнице, самому придется отвечать перед судом

Платные парковки и Роскомнадзор довели воронежского чиновника до суда
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Оплата парковки

Воронеж, 22 апреля 2019, 17:35 — REGNUM  В Воронеже чиновник, назначивший жительнице города штраф за неоплату пользования парковочным местом, сам может заплатить штраф — протокол о совершенном административном нарушении председателем административной комиссии Центрального района Воронежа направлен в районный суд региональным управлением Роскомнадзора.

Как сообщили «Вести-Воронеж», согласно официальному ответу, подписанному руководителем ведомства Юрием Громовым, персональные данные автовладелицы, которой затем был направлен штраф за неоплаченную парковку, административная комиссия получила с нарушением федерального закона «О персональных данных». 18 апреля в отношении председателя Центральной административной комиссии Вадима Башилова управлением Роскомнадзора по региону был составлен административный протокол, он уже направлен в суд. Теперь чиновнику грозит штраф от пяти до 10 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля Центральный районный суд Воронежа вынес первое решение об отмене штрафа за неоплаченную парковку. С иском в суд обратилась женщина, которой постановлением административной комиссии Центрального района городского округа город Воронеж от 4 февраля 2019 года было назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 1500 рублей. Однако суд отменил штраф, придя к выводу, что «доказательства, имеющиеся в деле об административном правонарушении и дополнительно предоставленные в ходе рассмотрения дела доказательства, не позволяют установить факт совершения правонарушения и вину» истца во вменяемом ей правонарушении.

Добавим, что платные парковки заработали в центральной части Воронеже с 1 октября — всего создано шесть тысяч парковочных мест. Стоимость парковки — 40 рублей в час.

Читайте ранее в этом сюжете: В Воронеже суд впервые отменил штраф за неоплату парковки

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Платные парковки
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