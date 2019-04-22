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ФАС уличила Samsung в незаконной координации цен на гаджеты в России

Экономика

Южнокорейской компании грозит штраф

Москва, 22 апреля 2019, 17:19 — REGNUM  Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации признала южнокорейскую компанию Samsung виновной в незаконной координации цен на смартфоны и планшеты на территории России. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает пресс-служба ФАС.

Сообщается, что Samsung и её российское отделение ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» признаны виновными в незаконной координации цен на гаджеты в Российской Федерации специальной комиссией ФАС по итогам проверки.

Уточняется, что дело против Samsung было возбуждено по результатам внеплановой выездной проверки. В итоге компания признана виновной в нарушении части 5 статьи 11 закона «О защите конкуренции».

Стас-секретарь, заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский пояснил, что незаконная координация цен довольно распространена на рынках ритейла техники. Это касается популярных технических новинок, когда через дилеров компании навязывают им цены и условия реализации.

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