Кремль: Путин и Лукашенко не обсуждали тему качества российской нефти

Москва, , 16:28 — REGNUM Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко не обсуждали тему качестве поставляемой в республику российской нефти. Об этом 22 апреля сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Именно по этой теме сейчас переговоров на уровне глав государств нет», — приводит его слова телеканал RT.

Пресс-секретарь предложил обращаться за комментариями по данному вопросу в Министерство энергетики России или к компаниям, ответственным за транспортировку нефти.

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе в «Белнефтехиме» заявили о резком ухудшении качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода «Дружба». Отмечалось, что в Белоруссии оценивают возможный ущерб для НПЗ.

21 апреля в «Белнефтехиме» сообщили о решении временно ограничить экспорт белорусских нефтепродуктов из-за «имеющихся рисков по переработке сырья с ухудшенным качеством».

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