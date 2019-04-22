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В Ростовской области объявлен карантин по опасному бруцеллёзу

Экономика

Опасное для человека заболевание обнаружили у крупного рогатого скота в хуторе Нижнеантоновском

Орловский, Ростовская область, 22 апреля 2019, 16:20 — REGNUM  В Орловском районе Ростовской области объявлен карантин по бруцеллёзу. Опасное для человека заболевание ветеринары обнаружили у крупного рогатого скота. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении донской ветеринарии 22 апреля.

Так, инфекция была выявлена в крови 17 коров в семи личных подсобных хозяйствах хутора Нижнеантоновский. Ещё у шести голов диагноз подлежит повторному анализу.

В связи с выявлением заболевания в населённом пункте «запрещена реализация молока и молочных продуктов, введены ограничения на оборот животных, кормов и кормовых добавок, запрещён провоз и прогон животных».

В настоящее время в хуторе содержится 177 голов крупного и 114 голов мелкого рогатого скота, 25 свиней и 33 собаки. Этих животных также проверят на наличие инфекции в крови.

ИА REGNUM напоминает, что бруцеллёз может передаваться человеку, употребившему непастеризованное молоко от больной коровы.

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Животноводство
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