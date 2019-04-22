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В Калининградской области растёт число жалоб на зарплаты «в конвертах»

Экономика

Нововведение региональных властей дало первые результаты

В Калининградской области растёт число жалоб на зарплаты «в конвертах»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Получка

Калининград, 22 апреля 2019, 15:56 — REGNUM  На анонимный интернет-сервис, созданный при правительстве Калининградской области, за первый квартал 2019 года поступило 113 анонимных сообщений о зарплатах «в конвертах», сообщила сегодня, 22 апреля, пресс-служба облправительства.

Сервис заработал с конца 2018 года по распоряжению губернатора области Антона Алиханова. Это его первый результат. В список организаций выплачивающих своим сотрудникам заработную плату в конвертах» попали: ОАО «Молоко», ООО «Стимул», ООО «Агрофабрика Натурово», ООО «Торгово-производственная компания», ООО «Калининградский деликатес», ИП Агеева Ольга Олеговна, а также большое количество частных охранных предприятий ООО «ЧОП «Балтийский Щит», ООО «ОП «Служба «Содействие», ООО «ЧОП «СБ» и другие.

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