Нефть «подтвердила намерение» роста к $80

Москва, , 15:46 — REGNUM Нефть марки Brent 22 апреля с начала недели обновила годовой максимум, а также продолжила рост к среднесрочной цели $80 за баррель, подтвердив тем самым основной сценарий роста, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Резкий рост цен на чёрное золото был вызван пока неподтвержденной информацией о том, что Госдепартамент США хочет распространить санкции против Ирана на другие страны, которые будут импортировать иранскую нефть. Сейчас под «исключение» попадает ряд стран: Китай, Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея, Тайвань и Турция.

«В целом нефть сейчас пользуется безусловной поддержкой, однако во втором полугодии ситуация может измениться. В июне намечена встреча в рамках ОПЕК+, на которой может быть пересмотр сделки. При этом судя по последним комментариям единого мнения о том стоит ли сделку продлевать пока нет», — пояснил эксперт.

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