Островец, Белоруссия, , 15:30 — REGNUM

Специалисты начали загрузку имитаторов тепловыделяющих сборок (ИТВС) в реактор первого энергоблока Белорусской АЭС, сообщает 22 апреля пресс-служба инжиниринговой компании «Атомстройэкспорт» (АСЭ).

Загрузка имитаторов — один из важнейших процессов перед тем, как на реакторной установке начнётся этап холодной и горячей обкатки. Имитаторы представляют собой точную копию тепловыделяющих сборок, но не содержат ядерного топлива.

По словам вице-президента-директора проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК «АСЭ» Виталия Полянина, текущие мероприятия являются подтверждением готовности систем и оборудования энергоблока к проверке на соответствие проектным характеристикам и требованиям безопасности.

«После завершения загрузки всех 163 ИТВС в реактор, останется небольшой объем работ по его окончательной сборке к этапу гидравлических испытаний и циркуляционной промывке систем и оборудования первого и второго контуров РУ, начать который планируется в конце мая», — сказал представитель предприятия.

Белорусская АЭС — современная электростанция с двумя реакторами ВВЭР-1200 общей мощностью 2400 МВт. Объект сооружается в соответствии с российским проектом поколения 3+. Он полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности. Генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком выступает компания «Атомстройэкспорт», Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил о поставленной перед правительством задаче «уходить от энергетической зависимости» от России.

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