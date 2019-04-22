Островец, Белоруссия, 22 апреля 2019, 15:30 — REGNUM
Специалисты начали загрузку имитаторов тепловыделяющих сборок (ИТВС) в реактор первого энергоблока Белорусской АЭС, сообщает 22 апреля пресс-служба инжиниринговой компании «Атомстройэкспорт» (АСЭ).
Загрузка имитаторов — один из важнейших процессов перед тем, как на реакторной установке начнётся этап холодной и горячей обкатки. Имитаторы представляют собой точную копию тепловыделяющих сборок, но не содержат ядерного топлива.
По словам вице-президента-директора проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК «АСЭ» Виталия Полянина, текущие мероприятия являются подтверждением готовности систем и оборудования энергоблока к проверке на соответствие проектным характеристикам и требованиям безопасности.
«После завершения загрузки всех 163 ИТВС в реактор, останется небольшой объем работ по его окончательной сборке к этапу гидравлических испытаний и циркуляционной промывке систем и оборудования первого и второго контуров РУ, начать который планируется в конце мая», — сказал представитель предприятия.
Белорусская АЭС — современная электростанция с двумя реакторами ВВЭР-1200 общей мощностью 2400 МВт. Объект сооружается в соответствии с российским проектом поколения 3+. Он полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности. Генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком выступает компания «Атомстройэкспорт», Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом».
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