В южнокорейском Чхунчхоне появится комплекс по выращиванию гречихи

Чхунчхон, Южная Корея, , 15:35 — REGNUM В южнокорейском городе Чхунчхон (провинция Канвондо) создадут комплекс по выращиванию гречихи, площадью 30 га. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации.

По их словам, на строительство комплекса будет выделено 120 млн вон (~$105 тыс.). Цель строительства данного комплекса — увеличить площадь выращивания гречихи, производство регионального блюда из гречневой лапши маккуксу, количество фермеров и их доходы.

Предполагается, что благодаря данному комплексу годовой объем производства гречихи увеличится до 24 тонн, а прибыль составит 120 млн вон (~$105 тыс.).

Известно, что вся выращенная гречиха будет куплена ассоциацией фермерских хозяйств. В настоящее время данная ассоциация продает 55 тон гречихи в год, однако в 2018 году производство гречихи в городе Чхунчхон сократилось до 3,3 тонн.

«Ранее мы выращивали гречиху на разных фермах, однако теперь мы построим комплекс для стабильного производства данной крупяной хлебной культуры. Кроме того, мы поможем всем желающим и фермерам вырастить хороший урожай», — сообщили представители администрации.