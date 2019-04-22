Москва, , 15:23 — REGNUM

Введение окончательных санкций США на импорт нефти из Ирана и угроза санкциями тем странам, которые продолжают импортировать нефть из этой страны, чревата повышением цен на нефть на мировых рынках. А так как США выходят на первое место по добычи нефти в мире, это играет им на руку в плане ее реализации и использования, плюсом служит и образующийся дефицит иранской нефти на мировых рынках, заявил корреспонденту ИА REGNUMдиректор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

«Таким образом, США поддерживает высокие цены на нефть, обеспечивая тем самым рентабельность своей нефтедобывающей промышленности, в особенности сланцевиков», — пояснил эксперт.

Но возможно действие исключения на покупку нефти для восьми стран будет продлено. Так как есть некоторые экономические аспекты, которые требуют более длительного времени для своего решения.

«Единственное остаётся не понятным куда делось желание президента США Дональда Трампа сделать нефть дешёвой для своей страны, так как США потребляет 1\4 всей нефти, добываемой в мире, и уровень добычи нефти в США не перекрывает всей потребности, особенно тяжёлой нефти, добываемой в Венесуэле», — отметил Лисицын.

Как сообщало ИА REGNUM, газета The Washington Post написала, что администрация президента США Дональда Трампа может прекратить делать исключения для своих союзников в освобождении от санкций за импорт нефти из Ирана.

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