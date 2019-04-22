На Кубани запретят строительство жилых высоток на морском побережье

Краснодар, , 15:15 — REGNUM В Краснодарском крае ограничат строительство высотных жилых домов на расстоянии 500 метров от линии моря. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края, решение было принято 22 апреля на заседании Заксобрания Краснодарского края. Депутаты одобрили законопроект, регламентирующий строительство в береговой зоне, во втором чтении. В общей сложности новый закон коснется десяти муниципалитетов Азово-Черноморского побережья — Анапы, Геленджика, Новороссийска, Сочи, Ейского, Приморско-Ахтарского, Славянского, Темрюкского, Туапсинского и Щербиновского районов.

Законопроект об ограничении строительства на береговой линии был разработан по поручению губернатора Краснодарского края — он предлагал запрет на строительство в пределах 300 метров от береговой линии. При обсуждении законопроекта в феврале в ЗС было предложено расширить зону для запрета строительства до 500 метров. В итоге, с учетом правок, внесенных депутатами, законопроект, принятый во втором чтении, предусматривает увеличение границ прибрежной территории, в пределах которой действует ограничение капитального жилищного строительства до 500 метров: высота зданий в этой зоне не должна превышать 20 метров. При этом запрет не касается объектов курортной инфраструктуры

«Это принципиальный подход, мы хотим развивать экономику наших курортов, а не превращать их в спальные районы. Приоритет по-прежнему отдается санаториям, гостиницам, детским лагерям, домам отдыха — тому, что будет кормить прибрежные города. Нам нужна курортная инфраструктура на набережной, а не жилые дома», — прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Краснодарского края выступил с инициативой передавать земли, находящиеся в собственности, но никак не используемые, инвесторам, которые займутся решением проблем обманутых дольщиков в регионе. По данным на конец февраля 2019 года, недостроенными на Кубани оставались 128 многоквартирных домов.