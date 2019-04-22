Владикавказ, , 15:09 — REGNUM

В Северной Осетии предприятия, финансируемые из регионального бюджета, накопили долгов за электроэнергию на сумму 69,7 млн рублей. Прирост задолженности за три месяца 2019 года составил 17,7 млн рублей.

Недостаточный уровень собираемости денежных средств наблюдается и по газу. Причиной низкой платежной дисциплины, как отметил в ходе совещания при главе республики председатель правительства РСО-Алания Таймураз Тускаев, является «разгильдяйство руководителей, которых нужно наказывать, применяя меры административного воздействия».

Среди основных неплательщиков он назвал учреждения здравоохранения и культуры. Глава республики Вячеслав Битаров пригрозил лишить дотаций предприятия и организации, если они не рассчитаются с долгами.

«Выполните свои обязательства по отношению к поставщикам энергоресурсов. Пока не погасите долги, дотации из республиканского бюджета не получите», — приводит слова Битарова его пресс-служба.

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Как сообщало ИА REGNUM в начале февраля 2019 года задолженность за газ Северной Осетии превысила 1 млрд рублей. Долг за свет за три месяца 2019 года вырос на 120 млн рублей. Большая часть задолженности принадлежит населению — около 55,4 млн рублей.

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Напомним, в ходе выездного совещания Совбеза в Махачкале 19 апреля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал основными причинами больших долгов субъектов Северо-Кавказского федерального округа за энергоносители масштабные хищения, необоснованный рост тарифов, а также низкий уровень организации энергетическими компаниями претензионно-исковой работы.

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