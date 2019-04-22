В Крыму предлагают изменить обязанности пользователей недр

Симферополь, , 15:06 — REGNUM Власти Крыма предлагают правительству РФ обязать пользователей недр создавать ликвидационные фонды для финансирования работ по последующей рекультивации земель, нарушенных при добыче полезных ископаемых. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов РК.

«Главы республики Крым направил правительству РФ письмо с предложениями о внесении изменений в части установления обязанности пользователей недр по созданию ликвидационных фондов, гарантирующих выполнение недропользователями ликвидационных обязательств по окончании отработки месторождений, связанных с рекультивацией нарушенных земель и ликвидацией экологических последствий ведения горных работ», — отметили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Крыма разрабатывается 63 карьера по добыче твёрдых полезных ископаемых.

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