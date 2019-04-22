Пензенская область участвует во всех нацпроектах — Белозерцев

Москва, , 15:05 — REGNUM Пензенская область участвует во всех национальных проектах. Об этом сегодня, 22 апреля, заявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

Белозерцев отметил, что на Пензенскую область по национальным проектам запланировано 31,6 млрд рублей. Это очень серьезные средства.

«Регион активно участвует в проекте «Безопасные и качественные дороги». Два года подряд область в тройке лидеров регионов России, хотя дорог, которые не отремонтированы, еще очень много, и жители на встречах жалуются на это.

Но уже начали продвигаться в сельские территории, в сельские поселения с асфальтовыми дорогами и с ремонтом», — пояснил губернатор.

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Как сообщалоИА REGNUM, глава Пензенской областиИван Белозерцевинформировал президента России Владимира Путина о показателях социально-экономического развития региона и поблагодарил главу государства за поддержку.

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