ОЭСР: Южная Корея занимает 21-е место по коэффициенту налоговой нагрузки

Сеул, , 15:06 — REGNUM Коэффициент налоговой нагрузки в Южной Корее по-прежнему ниже среднего показателя развитых стран. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Согласно опубликованным данным, по состоянию на 2017 год Южная Корея заняла 21-е место среди 33 стран, входящих в ОЭСР, по данному показателю. В 2017 году коэффициент налоговой нагрузки страны был равен 20%, однако в 2018 году он составил 21,2%.

Известно, что коэффициент налоговой нагрузки в таких странах, как Литва (17,5%), Турция (17,6%), Словакия (18,4%), Чили (18,7%), Ирландия (18,9%) и Чехия (19,9%) немного ниже, чем в Южной Корее.

С другой стороны, самый высокий коэффициент налоговой нагрузки наблюдается в Дании (45,9%), следом идут Швеция (34,3%), Исландия (34,2%), Новая Зеландия (32%), Финляндия (31,2%), Бельгия (31%), Италия (29,5%), Франция (29,4%) и Норвегия (27,9%).

Коэффициент налоговой нагрузки в Южной Корее неуклонно растет с каждым годом, так в 2013 году данный показатель равнялся 17,9%, к 2016 году он увеличился до 19,2%, а в 2018 году составил 21,2%.

В 2018 году государственные и местные налоги выросли на 10,6% и на 4,9% соответственно. Замедление роста ВВП поспособствовало росту налоговой нагрузки. Тем не менее по состоянию на 2017 год налоговая нагрузка Южной Кореи по-прежнему ниже среднего показателя ОЭСР.