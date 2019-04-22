На 7,1% выросло промпроизводство в Пензенской области – Белозерцев

Москва, , 14:58 — REGNUM В целом 2018 год для Пензенской области был успешным по развитию экономики, промышленности. Об этом сегодня, 22 апреля, заявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

По словам Белозерцева, по промышленности регион сработал на 107,1%. Это неплохой результат. Успешно работают предприятия военно-промышленного комплекса, справляются с государственным заданием.

«Одновременно выполняется ваше поручение по выпуску гражданской продукции. Рост по выпуску гражданской продукции за 2018 год составил 12%, это второе место в Приволжском федеральном округе (ПФО)», — отметил глава региона.

Доля малого и среднего бизнеса в общем валовом региональном продукте составляет свыше 30%. Пензенская область немного опережаем российские показатели и сейчас работает по плотности создания малого и среднего бизнеса.

«По сельскому хозяйству Пензенская область лидер в ПФО по многим позициям: по урожайности зерновых и зернобобовых. Регион занимает лидирующее положение, а по производству мяса индейки, лидер в Российской Федерации», — подчеркнул Белозерцев.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Пензенской области Иван Белозерцев информировал президента России Владимира Путина о показателях социально-экономического развития региона и поблагодарил главу государства за поддержку.

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