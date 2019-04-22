Монголия хочет привлекать туристов историями о Чингисхане

Улан-Батор, , 14:54 — REGNUM В Улан-Баторе под эгидой президента Монголии 22 апреля состоялась национальная сессия «Исторический туризм-инвестиция».

На сессии были представлены такие доклады как «Институт наследия и культуры Чингис хана», «Туризм 20:1», «Инвестиция в туристическую инфраструктуру и возможность увеличения сотрудничества государства и частных секторов».

Министр окружающей среды и туризма Намсрайн Цэрэнбат выступил с докладом «Исторический туризм — инвестиция», где отметил интенсивное развитие мирового туризма.

По его данным, в 2018 году Монголия впервые приняла 529 тысяч иностранных туристов, что принесло доходы в сумме 569 млн долларов. Также около 270 туроператоров, более 460 гостиницы и 400 туристических базов создали вместе 34 тысяч рабочих мест.

Также на мероприятии премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, постоянный представитель Азиатского банка развития в Монголии Ёланда Фернандез Ломмен и более 800 участников из правительственных и неправительственных организации.

Отметим, что правительство Монголии поставило перед собой задачу к 2020 году увеличить количество иностранных туристов до 1 млн, а доход от туристической отрасли до одного миллиарда долларов.

С целью достижения этой задачи в первую очередь правительство страны поставило перед собой задачу превратить восток Монголии в регион исторического туризма. В рамке этой работы с 2018 года начались строительные работы в местностях аймака Хэнтий, которые связаны с Сокровенным сказанием Монголии и историей Чингисхана.

Для строительства комплексов исторического туризма таких как «Великая Монголия», «Монгольская империя», «Шихихутаг — Сокровенное сказание» были выделены 5.7 млрд тугриков.

Также, между Азиатским банком развития и правительством Монголии впервые было заключено соглашение о реализации проекта «Устойчивый туризм». В рамке проекта страна получает льготный кредит в сумме 38 млн долларов для развития туристической отрасли.