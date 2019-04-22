Мэрия Перми заказывает банкет на 1,1 млн рублей

Пермь, , 14:52 — REGNUM Администрация Перми объявила аукцион, где речь идет об оказании услуг по организации обслуживания предприятиями общественного питания в рамках проведения мероприятий. Начальная цена лота составляет 1 179 815 рублей.

Согласно документации, опубликованной на портале госзакупки, банкет приурочен ко дню города и должен состоятся 12 июня 2019 года. В этот день столица Прикамья отметит 296 лет со дня рождения.

По условиям техзадания, при сервировке столов используются фарфорово-фаянсовая столовая посуда, столовые приборы из мельхиора или из нержавеющей стали, сервировочные блюда, подносы, доски, многоярусные подставки, барная посуда из стекла в единообразном стиле. Исполнитель предоставляет официантов из расчета обслуживания одним официантом 20 персон, а общее количество обслуживаемых человек на мероприятии — 650.

Гостей планируют потчевать, в частности, шашлычком из лосося с овощами и соусом в шотах; шашлычком из курицы с томатами и соусом в шотах; корзиночкой из ржаного теста с творожным кремом, перепелиным яйцом и икрой; канапе из твердого сыра с овощами и фруктами в ассортименте (не менее трех видов сыра); тостом с утиной грудкой и грушей; мини-бутербродом с бужениной на слоеном хлебе и другими изысканными закусками. В меню на десерт указан торт-ассорти (песочно-медовые коржи со сметанным кремом, бисквит шоколадный со сливочным кремом и грильяжной прослойкой из фундука, сдобный мягкий бисквит с сырным кремом). Среди напитков названы морс, чай, безалкогольный мохито, вино и вода.

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