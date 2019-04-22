В Тюмени обувная фабрика судится с правительством региона

Тюмень, , 15:23 — REGNUM В Тюменской области обувная фабрика судится с правительством Тюменской области. На предварительном заседании определена дата слушаний — 22 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

В Арбитражном суде Тюменской области будет рассматриваться иск обувной фабрики ЗАО ОПО «Восход» к правительству Тюменской области о признании недействующим со дня принятия пункта 1 «Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых в 2019 году налоговая база определяется как их кадастровая стоимость», утвержденного распоряжением правительства Тюменской области от 3 декабря 2018. Руководство фабрики требует исключить из перечня здание по адресу город Тюмень, ул. Семакова, 30.

По причине того, что здание внесли в реестр, фабрика будет вынуждена платить налог на данную недвижимость размером около 4 млн рублей в год. Предприятие и без того работало с минимальной прибылью, которая в 2017 году составила 56 тыс. рублей, а с декабря 2018 года фабрика обуви «Восход» остановила свою работу.