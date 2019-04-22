В Киргизии родители детей-инвалидов смогут получать 4 500 рублей в месяц

Бишкек, , 14:28 — REGNUM В Киргизии государство будет ежемесячно выделять 4 900 сомов (4 500 рублей) родителям детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в постоянном уходе. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

В кабинете министров отмечают, что с 1 июля 2018 года выросли размеры ежемесячного социального пособия:

детям-инвалидам и детям, рожденным от матерей с ВИЧ/СПИДом — с 3 000 до 4 000 сомов (с 2 750 до 3 670 рублей);

инвалидам с детства I группы — с 3 000 до 4 000 сомов (с 2 750 до 3 670 рублей);

инвалидам с детства II группы — с 2 500 до 3 300 сомов (с 2 300 до 3 030 рублей);

инвалидам с детства III группы — с 2 000 до 2 700 сомов (с 1 840 до 2 480 рублей).

Также стало известно о том, что в общей сложности 90,9 тысячи киргизстанцев уже получили «Балага суйунчу» — единовременные пособия, выплачивающиеся семьям при рождении ребенка

ИА REGNUM напоминает, что согласно данным министерства труда и соцразвития, в Киргизии государственные пособия и компенсации вместо льгот получают свыше 470 тысяч человек. Из них 298 тысяч — это малообеспеченные семьи с детьми.