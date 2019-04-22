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Назван объем продаж компании Doosan Infracore в первом квартале 2019 года

Экономика

Продажи компании в первом квартале 2019 года увеличились на 14%

Сеул, 22 апреля 2019, 14:51 — REGNUM  В первом квартале 2019 года продажи южнокорейской компании, специализирующейся на строительной технике Doosan Infracore значительно выросли на рынках Европы и Северной Америки. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, объем продаж в Северной Америке и Европе в первом квартале 2019 года составил 200 млрд вон (~$175,23 млн), что на 14% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Известно, что рынок строительного оборудования в Северной Америке и Европе вырос на 5%.

Как сообщили представители компании, Doosan Infracore усилит конкурентоспособность на североамериканском рынке, расширив дилерскую сеть и улучшив сервис. В Европе компании удалось расширить дилерскую сеть и открыть свои точки продаж в Чехии, Италии и Франции.

Также компания открыла центр поставки запчастей в Сиэтле, США.

«В 2019 году на рынке современного строительного оборудования наблюдается стремительный рост. Мы надеемся, что сможем увеличить продажи на рынках Европы и США до 840 млрд вон (~$735,96 млн)», — сообщили официальные представители компании.

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