Суд в Чувашии ввёл наблюдение в отношении «Порта Козьмодемьянска»

Чебоксары, , 14:17 — REGNUM Арбитражный суд Чувашии удовлетворил требование о введении процедуры банкротства в отношении АО «Порт Козьмодемьянск», который базируется в Марий Эл, но юридически числится в Чебоксарах. Ранее иск о банкротстве дважды подавала налоговая служба, оба раза суды отказывали в иске. Очередное дело рассматривалось по заявлению общества «Флагман» за долг почти в 7,5 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на судебные документы.

Марийская компания «Флагман» подала в Арбитражный суд Чувашии заявление о введении в отношении «Порта Козьмодемьянска» процедуры наблюдения, включив в реестр требований кредиторов 7 469 421 рублей 25 копеек как обеспеченного залогом имущества должника. Отмечается, что представители должника и ФНС России не возражали против введения процедуры наблюдения. При этом в удовлетворении заявления просило отказать УФССП по Марий Эл, ссылаясь на то, что на 14 января 2019 года остаток задолженности по сводному исполнительному производству составляет 19 13 172 рублей 14 копеек, а также на наличие арестованного имущества и частично выставленного на продажу.

«На 31 декабря 2018 года у должника имеются основные средства на 8 965 тыс. рублей, отложенные налоговые активы — 7 224 тыс. рублей, запасы на сумму 3 662 тыс. рублей, дебиторская задолженность — 12 661 тыс. рублей, налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям — 430 тыс. рублей, финансовые вложения — 642 тыс. рублей, прочие оборотные активы — 387 тыс. рублей.

Согласно сведениям должника, в том числе оборотной сальдовой ведомости, балансовая стоимость имущества составляет 83 822 745 рублей 40 копеек, у должника имеются в собственности теплоход, балансовая стоимость составляет 1 399 976 рублей, бункерная баржа балансовой стоимостью 3 410 703 рублей 50 копеек.

Имущества должника достаточно для проведения процедур банкротства и возмещения судебных расходов, однако недостаточно для погашения требования кредиторов в полном объеме», — говорится в документе.

Решением суда, вынесенным в апреле 2019 года, в отношении АО «Порт Козьмодемьянск» введена процедура банкротства — наблюдение. Временным управляющим назначен Юрий Токарев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее налоговая служба не раз выходила в суд с иском о банкротстве в отношении «Порта Козьмодемьянск». В 2017 году сумма претензий составляла 38 130 105,38 рубля, в 2018 году — 60 649 943,87 рубля. Оба раза долги погашались, суд отказывал в удовлетворении заявления.

По данным ЕГРЮЛ, АО зарегистрировано в Марий Эл 14 апреля 1997 года, уставный капитал — 4 661 400 рублей. Гендиректор с 30 января 2018 года — Юрий Траскунов, который с 2005 по 2009 год работал старшим судебным приставом Йошкар-Олинского городского отдела судебных приставов. В разные годы АО выступало соучредителем пяти компаний в Марий Эл, Чувашии и Нижегородской области. Три из них на сегодня ликвидированы, в их числе — ЗАО «Производственно-транспортная компания «Волжский карьер», парусный клуб «Паллада».

Напомним, в июне 2017 года по факту невыплаты зарплаты сотрудникам АО на сумму 8,7 млн рублей было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы»). Задолженность образовалась в отношении 241 работника. Также руководителю было внесено прокурорское представление в связи с нарушениями при выплате зарплаты.

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